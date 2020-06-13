عمرو أديب: تجار السجائر تجار حرب

13 يونيو 2020 - 10:49 ص

هاجم الإعلامي عمرو أديب، تجار السجائر الذين استغلوا أزمة جائحة "كورونا" المستجد وقاموا بتخزين علب السجائر قائلا: "أنا مش بدافع عن التدخين بس دول تجار حرب وفيه مواطنين مزاجهم في السجائر والتاجر بيحاول يكسب نصف جنيه في العلبة الواحدة بس الداخلية حررت 620 قضية".

وأكد خلال برنامجه "الحكاية": "أنا متفائل من قدرة مصر علي العبور من أزمة فيروس كورونا.. البلد فيها خميرة طيبة والإمكانيات القوية ووارد ناس تقصر في الظروف دي يتم معاقبتها والتقصير وقت الحرب مش زي التقصير في أي وقت تاني واللي يقصر ممكن يسبب مأساة".

وأضاف: "يجب التعامل بعنف مع المقصرين وهذا لا ينفي أن هناك عملا كبيرا يتم كل يوم لافتًا إلي أن التحديات التي تواجهها مصر لم تعد سرًا أو خافية علي أحد" .