إحالة رئيس تحرير روز اليوسف للتحقيق

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تحقيق

وطنية للصحافة

روز يوسف

قررت الهيئة الوطنية للصحافة، إحالة رئيس تحرير مجلة روز اليوسف للتحقيق، بسبب ما تضمنه غلاف العدد الأخير للمجلة، من إساءة للكنيسة، ووقف المحرر المسئول عن الملف القبطي، إلى حين الانتهاء من التحقيقات.

وقررت الهيئة في بيان منذ قليل، تقديم اعتذار للكنيسة، وأن تعتذر المجلة في العدد المقبل، عن الإساءة التي تضمنها الغلاف، "في ظل العلاقات الطيبة التي تربط الهيئة والصحافة والإعلام، بقداسة البابا والأخوة الأقباط، وحفاظًا على التاريخ العريق لمجلة روزاليوسف، في الدفاع عن قضايا الوحدة الوطنية، وفتح صفحاتها وقلبها وعقلها منذ نشأتها لشركاء الوطن"، بحسب نص البيان.


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