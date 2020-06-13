» الأهلى ينتظر إنعاش خزينته بـ 600 ألف دولار

13 يونيو 2020 - 10:26 ص

يترقّب مسئولو الأهلى وصول 600 ألف دولار من نادى النجم الساحلى التونسى، ويرغب النادى التونسى فى إنهاء أزمة الإيفوارى سليمانى كوليبالى بعدما سبق وتم تصعيدها للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وحسبما علم الأهلى فإن إدارة النجم الساحلى التونسى تدرس تسديد 500 أو 600 ألف دولار للنادى الأهلى لإنهاء الأزمة، بعدما قام مسئولو القلعة الحمراء بتصعيد القضية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مؤخراً للُمطالبة بتحصيل مليون و400 ألف دولار من النادى التونسى واللاعب.