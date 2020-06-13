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السعودية.. إصابة الشيخ عبد الله المصلح بفيروس كورونا

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السعودية.. إصابة الشيخ عبد الله المصلح بفيروس كورونا
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فيروس كورونا

عبد الله المصلح

أصيب الشيخ عبد الله المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب نجله فإن إصابة والده جاءت بعد أدائه صلاة الجمعة بالحرم النبوي الأسبوع الماضي.

 وأضاف أن والده توجه إلى جدة بعد الصلاة، وهناك بدأت تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس.

وأشار نجل المصلح إلى أنه جرى نقل والده للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ، حيث ظهرت النتيجة يوم الثلاثاء الماضي بإصابة والده بفيروس كورونا.

وأكد شاكر عبد الله المصلح أن والده يتماثل للشفاء حاليا، وأن حالته الصحة مستقرة.

يذكر أن الشيخ المصلح كان قد ظهر في مقطع فيديو دعا خلال الجميع إلى التزام بيوتهم والعودة إلى كتاب الله وتدارسه، كما دعا إلي مساعدة من انقطع دخله بسبب كورونا.


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