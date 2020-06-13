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وصفوا بالحمير فقاموا بتكريم الحمار..غضب عمال البلدية بدولة عربية

عرب وعالم

وصفوا بالحمير فقاموا بتكريم الحمار..غضب عمال البلدية بدولة عربية
وصفوا بالحمير فقاموا بتكريم الحمار..غضب عمال البلدية بدولة عربية
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عبد القادر وحيد- متابعات

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الحمير

صفاقس

عمال البلدية

في واقعة غريبة ومؤثرة، بعد أن وصف عملية البلدية بمدينة صفاقس التونسية، قاموا بتكريم الحمار.

وكان عمال بلدية صفاقس التونسية، قد نظم أمس الأول الخميس، احتجاجا أمام مقر البلدية، قاموا خلاله بتكريم حمار.

جاء هذا كردة فعل على أحد أعضاء المجلس البلدي، الذي نعتهم في اجتماع سابق بـ "الحمير".

وقام عمال بلدية صفاقس بالتجمع أمام مقر البلدية ورفعوا شعارات ضد ما أسموه بـ "بتحقير عمال البلدية".

كما استنكروا ما أقدمت عليه رئيسة لجنة الأشغال البلدية إيمان القروي تجاه العمال.

وأضافوا أن إيمان القروي وصفتهم بالحمير، ونشرت على صفحتها في فيسبوك صورة حمار، منوهين أن هذا التصرف دفعهم إلى جلب حمار في تحركهم الاحتجاجي وتكريمه.

وفي احتجاجهم ندد العمال بسلوك رئيسة لجنة الأشغال البلدية، مشددين على أن بعض أعضاء المجلس البلدي ورئيس البلدية تعاطفوا معهم.

كما هدد العمال المحتجون بالتصعيد في حال تواصلت مثل هذه الممارسات في بلدية صفاقس، مؤكدين ضرورة احترام كل عمال البلدية.


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