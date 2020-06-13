» آيفون ذهب هدية لمحرز

13 يونيو 2020 - 09:54 ص

حصل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز على هدية خاصة من العلامة التجارية idesign gold ، وهي عبارة عن هاتف آيفون مغطى بالذهب الخالص.

وقام محرز بنشر صورة هاتفه الجديد على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام ، حيث أبدى إعجابه الشديد بالهدية الثمينة.

وعلى صعيد تفوق محرز الكروي فقد حجز مكانة في التشكيلة المثالية للعبة نداء الواجب الشهيرة.

ونشر موقع غول العالمي بالشراكة مع لعبة call of duty تصويت لاختيار التشكيل المثالي للعبة واختيار 11 عميلا من كل فريق.