  • السبت 13 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:45 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مفاجأة كبرى تعلنها الصين بشأن كورونا.. وتتعهد بهذا الأمر

حميات إمبابة: وصلنا ذروة كورونا وتزف بشرى للمواطنين

الطبيب

زوجة الطبيب فاقد البصر: الحياة صعبة جدًا لكن عندى أمل في ربنا

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: تجار السجائر تجار حرب

قاسم سليماني

إيران: الجاسوس ليس له علاقة باغتيال قاسم سليماني

كرم جبر

إحالة رئيس تحرير روز اليوسف للتحقيق

مجددا.. أسراب الخفافيش تظهر بالقليوبية وتهاجم الخانكة

مجددا.. أسراب الخفافيش تظهر بالقليوبية وتهاجم الخانكة

ارشيفية

التفاصيل الكاملة لانتحار مصاب "كورونا" في كرداسة

سيد قطب

إمام مسجد الأميرة الجوهرة بنت سعود: سيد قطب رأس الخوارج المعاصرين

مرتضى منصور

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

تدوينة مثيرة من مستشار بن زايد عن التطبيع مع إسرائيل

تدوينة مثيرة من مستشار بن زايد عن التطبيع مع إسرائيل

آيفون ذهب هدية لمحرز

الرياضة

محرز
محرز
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الشئون الإسلامية: حظر التجول هدية من ربنا

#

" فلويد" هدية ترامب لبايدن في انتخابات نوفمبر

#

8 ضحايا..محامي ذهب لمصالحة زوجته فارتكب مجزرة

#

لهذه الدولة.. هدية استثنائية من السعودية لمنكوبي كورونا

ايفون

محرز

نغظى بالذهب

حصل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز على هدية خاصة من العلامة التجارية idesign gold ، وهي عبارة عن هاتف آيفون مغطى بالذهب الخالص.

وقام  محرز بنشر صورة هاتفه الجديد على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام ، حيث أبدى إعجابه الشديد بالهدية الثمينة.

وعلى صعيد تفوق محرز الكروي فقد حجز مكانة في التشكيلة المثالية للعبة نداء الواجب الشهيرة.

ونشر موقع غول العالمي بالشراكة مع لعبة call of duty تصويت لاختيار التشكيل المثالي للعبة واختيار 11 عميلا من كل فريق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» صدمة بدولة عربية .. ابنة فنان شهير في تشكيل عصابي خطير
» اعتقال قاضٍ إيراني هارب بتهم الفساد والرشوة
» وفاة مُعلم وشقيقته داخل منزلهما بكورونا
» مجددا.. أسراب الخفافيش تظهر بالقليوبية وتهاجم الخانكة
» الأهلى ينتظر إنعاش خزينته بـ 600 ألف دولار
» السعودية.. إصابة الشيخ عبد الله المصلح بفيروس كورونا
» وصفوا بالحمير فقاموا بتكريم الحمار..غضب عمال البلدية بدولة عربية
» تصريحات غير متوقعة من " ترامب" عن الانتخابات الرئاسية
» آيفون ذهب هدية لمحرز
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» سفارة السعودية بأمريكا تحذر من نشاط مشبوه عبر بريدها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية