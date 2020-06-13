إمام مسجد الأميرة الجوهرة بنت سعود: سيد قطب رأس الخوارج المعاصرين

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سيد قطب

بن ظافر القحطاني

الأميرة جوهرة بنت سعود

الحارث سراج الزهراني

وصف الحارث سراج الزهراني إمام وخطيب جامع الأميرة الجوهرة بنت سعود الكبير بالرياض الأديب سيد قطب بأنه رأس الخوارج في العصر الحديث.

وكتب الزهراني على حسابه في تويتر : " هذا أحد مخلّفات سيد قطب والذي يمكن اعتباره أقنوم الخوارج المعاصرين؛ حيث ينضح فكره بتكفير المسلمين على العموم".

وأضاف أن من أقواله : " ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان؛ ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن: لا إله إلا الله".

جاء هذا في رده على تدوينة كتبها الأكاديمي الكويتي حاكم المطيري :" مفاجأة أم فاجعة ! بعد الردة الجماعية بإغلاق الحرمين والمسجد الأقصى ومساجد العالم العربي كله من الخليج إلى المحيط لأول مرة في تاريخ الإسلام التزاما بتوصيات الصحة العالمية والماسونية الدولية : الإيطاليون يعترفون تعرضنا لخديعة من منظمة الصحة العالمية وتضليل إعلامي بشأن فيروس كورونا".

يذكر أن الداعية السعودي ماهر بن ظافر القحطاني كان قد أكد أن مفتي المملكة السابق الشيخ عبد العزيز بن باز أمر بحرق كتب الأديب سيد قطب.

وأضاف ماهر بن ظافر القحطاني على حسابه في تويتر: "سبحان الله قول "عثمان الخميس" في الدفاع عن سيد قطب أنه كان أديبا مسلما عنده أخطاء.. ولم يحذر من كتبه ويفعل كشيخنا الإمام ابن باز فقال: "تحرق".


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