أكبر تعويض لعملية خداع.. يقاضي آبل بتريليون دولار

13 يونيو 2020 - 09:46 ص

في أكبر عملية تعويض أقدم مواطن أمريكي على رفع دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا آبل.

وجاءت الدعوى عقب ما وصفه باركر بأنه عملية "خداع" قال إنه تعرض لها.

وطالب باركر بمئات المليارات كتعويض، كما جاء في وثائق من محكمة فيدرالية في ولاية ميزوري.

وبحسب ما نشرته فوكس بيزنس"، فقد كشف باركر، البالغ من العمر 39 عاما، أنه ذهب إلى متجر آبل في سانت لويس غاليريا في 29 أكتوبر 2018 بسبب عطل في هاتفه المحمول.

وأضاف أن موظفا احتفظ بهاتفه بعدما أضاف له ميزات جديدة، وأعطاه هاتفا مختلفا، ثم وصفه بأنه "مجنون".

وفي التفاصيل يسعى باركر الآن للحصول على تريليون دولار من الأضرار، ومنوها أنه طلب هذا المبلغ الخيالي بسبب ما عاناه من دخول المستشفى، والسفر، والإذلال، والإحراج، والتشهير.

يذكر أن الميزات الجديدة التي تم تنزيلها في هاتفه تهدف إلى تسريع عملية تسجيل الدخول عبر رمز المرور عندما يرتدي المستخدم كمامة الوجه ولا يكون بإمكانه فتح الهاتف عبر "بصمة الوجه".

يذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها باركر مقاضاة الشركة، حيث رفع دعوى في الماضي ضدها بسبب هاتف آيفون، وطالب حينها بترليوني دولار، لكن القاضي رفض القضية حينها.