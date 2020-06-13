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الحياة السياسية

تدوينة مثيرة من مستشار بن زايد عن التطبيع مع إسرائيل
تدوينة مثيرة من مستشار بن زايد عن التطبيع مع إسرائيل
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عبد القادر وحيد

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إسرائيل

ضاحي خلفان

عبد الخالق عبد الله

التطبيع

هند العتيبة

قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إن التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يألأتي بفائدة للعرب.

وأضاف على حسابه في تويتر :"  التطبيع مع العدو الإسرائيلي المتغطرس يضركم أكثر مما ينفعكم وهو عبء وليس رصيد، بل التطبيع غباء وليس ذكاء سياسي، وإذا المقاطعة والمقاومة لم تقربنا مترًا من فلسطين فالتطبيع لن يحرر شبرا من فلسطين".

وأوضح عبد الخالق أنه لا توجد قوة على وجه الأرض اليوم قادرة على ردع ومنع حكومة العدو الإسرائيلي المدعومة أمريكيا من ارتكاب جريمة ابتلاع الضفة.. هذا عدو في قمة غطرسته ولم يعد يكترث لضغوط يهودية تحذيرات أوروبية تهديدات عربية ردود فلسطينية أو إغراءات خليجية.. هم في غيهم الاستيطاني سائرون فماذا انتم فاعلون؟

يأتي هذا عقب ما تم تداوله لتدوينة منسوبة لهند العتيبة، مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية والتي غردت بالعبرية قائلة: "إسرائيل هي فرصة، وليست عدوا، ونتطلع لتواصل دافئ".

يذكر أن ضاحي خلفان النائب السابق لرئيس شرطة دبي كان قد كتب عدة تدوينات طالب فيها  بضرورة التطبيع مع الكيان الصهيوني .

وأضاف خلفان أعلنها أنا مع السلام الشامل والدائم مع إسرائيل..وإذا حدث السلام مع إسرائيل وبعد ذلك المصالحة مع قطر.. سأذهب إسرائيل ولن أزور قطر لو قالوا الكعبة فيها".

وتابع حينها : " إسرائيل تبحث عن أمان وسلام دائم .. وفي سبيل ذلك تستخدم أدوات ..وقطر وأردوغان وحماس والإخوان أدوات ...خذوها من ناصح"، منوها بالقول : " جربوا اتفاقية سلام مع إسرائيل ..وشوفوا ..إذا سمعتوا ذكر لدولة اسمها قطر".


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