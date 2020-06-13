السعودية تطبق إجراءات جديدة تخص ساعات العمل

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بدء تطبيق القرار الوزاري الذي ينص على منع العمل تحت أشعة الشمس، في جميع منشآت القطاع الخاص اعتبارا من 15 يونيو.
واتخذت الوزارة القرار حرصا للحفاظ على سلامة العاملين وضرورة تأمين بيئة صحية للعمالة وحسب البيان الوزاري، لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام.

ولا يدخل ضمن القرار العمال في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، بشرط أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

ويهدف القرار إلى زيادة مستوى الإنتاج من خلال خفض مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث.

وتدعو الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، حرصا على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.

وتستثني القاعدة عددا من المحافظات لعدم وصول درجات الحرارة فيها إلى مستويات تتطلب حظر العمل.

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