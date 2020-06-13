» فنانة شهيرة تحرج معجبة أشادت بها وبجمالها .. وصدمة من متابعيها

13 يونيو 2020 - 07:46 ص

أحرجت الفنانة سمية الخشاب إحدى متابعاتها بعدما أشادت بجمالها بدعوى الخوف من الحسد.



وعلقت متابعة على إحدى صور سمية الخشاب على انستجرام قائلة: ما شاء الله جمال وما يبين عليكي العمر، كنت أشوفك بالحاج متولي وأنا عمري 8 سنين ودلوقتي كبرت وكأنه أنتي ‏بعمري أو أصغر كمان، أمنيتي أبقى مثلك محافظة، على شبابي وجمالي وأنوثتي.



لترد سمية قائلة: نسيتي تقولي ما شاء الله حبيبتي.



ودافع متابعون عن المعجبة ، حيث قال أحدهم: قالت "ما شاء الله على فكرة".



وقال آخر: براحة على نفسك يا سومة هي قالت ما شاء الله .. وعلى فكرة الصور فوتشوب.



