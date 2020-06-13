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فنانة شهيرة تحرج معجبة أشادت بها وبجمالها .. وصدمة من متابعيها

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سمية الخشاب

أحرجت الفنانة سمية الخشاب إحدى متابعاتها بعدما أشادت بجمالها بدعوى الخوف من الحسد.

وعلقت متابعة على إحدى صور سمية الخشاب على انستجرام قائلة: ما شاء الله جمال وما يبين عليكي العمر، كنت أشوفك بالحاج متولي وأنا عمري 8 سنين ودلوقتي كبرت وكأنه أنتي ‏بعمري أو أصغر كمان، أمنيتي أبقى مثلك محافظة، على شبابي وجمالي وأنوثتي.

لترد سمية قائلة: نسيتي تقولي ما شاء الله حبيبتي.

ودافع متابعون عن المعجبة ، حيث قال أحدهم: قالت "ما شاء الله على فكرة".

وقال آخر: براحة على نفسك يا سومة هي قالت ما شاء الله .. وعلى فكرة الصور فوتشوب.

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