» فنانة شهيرة تحرج معجبة أشادت بها وبجمالها .. وصدمة من متابعيها

أحمد عادل شعبان
أحرجت الفنانة سمية الخشاب إحدى متابعاتها بعدما أشادت بجمالها بدعوى الخوف من الحسد.
وعلقت متابعة على إحدى صور سمية الخشاب على انستجرام قائلة: ما شاء الله جمال وما يبين عليكي العمر، كنت أشوفك بالحاج متولي وأنا عمري 8 سنين ودلوقتي كبرت وكأنه أنتي بعمري أو أصغر كمان، أمنيتي أبقى مثلك محافظة، على شبابي وجمالي وأنوثتي.
لترد سمية قائلة: نسيتي تقولي ما شاء الله حبيبتي.
ودافع متابعون عن المعجبة ، حيث قال أحدهم: قالت "ما شاء الله على فكرة".
وقال آخر: براحة على نفسك يا سومة هي قالت ما شاء الله .. وعلى فكرة الصور فوتشوب.
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