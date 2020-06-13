الخياط: بلازما المتعافين فشلت في علاج فنانة شهيرة مصابة بـ كورونا

أحمد عادل شعبان
أكد الدكتور هشام الخياط - أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي - أن بلازما المتعافين من كورونا مازالت قيد التجربة.
وأضاف في لقاء مع برنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي "حمدي رزق" : هو علاج تجريبي ولا يمكن القول إنه علاج معتمد حيث لم توافق عليه منظمة الأغذية والدواء الأمريكية ولم تعتمده منظمة الصحة العالمية.
وأردف: هذا العلاج يستخدم في الحالات المتأخرة فقط ، وقد جربته وزارة الصحة 19 مريضا ، توفي منهم ثلاثة وتعافى 5 ولم ينجح حتى الآن مع البقية وعلى رأسهم فنانة شهيرة.
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