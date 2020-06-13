استخراج سيدة من قبرها بكفر الزيات بعد دفنها بالخطأ بسبب كورونا

13 يونيو 2020 - 07:04 ص

كشف محمود محمد - نجل سيدة متوفاة بكورونا - تفاصيل استبدال جثمان والدته داخل مستشفى كفر الزيات .



وقال في مداخلة مع برنامج "الجمعة في مصر" : اتصلوا في المستشفى وطلبوا مننا نستلم جثة والدتي ، رحت المشرحة جيت استلم الجثة لقيتها جثة راجل .



وأضاف: مدير الأمن تدخل واتضح إن جثة أمي كانت مدفونة منذ ساعتين بدلا من الرجل.



وتابع: الخطأ حدث بسبب أن جثث المتوفين بكورونا بتبقى محطوطة في غلاف مقفول عليه والناس بتخاف.



واستدرك: مساعد الوزير تدخل واقترح علينا نلم الموضوع ، وأنا مكانش يهمني حاجة غير أمي .. أخدنا الجثمان ومشينا بعد ما فتحنا القبر.



