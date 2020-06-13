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عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على نقص أدوية فيروس كورونا

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تعليق ناري لـ"أديب" على نقص أدوية فيروس كورونا

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عمرو أديب
عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي عمرو أديب على مشهد خناقة حدثت في صيدلية الإسعاف أول أمس بين المواطنين لشراء الأدوية  قائلا: «المواطنين يذهبون للحصول على الأدوية بالطريقة التقليدية»، مطالبا بحل هذه المشكلة  وإيجاد طريقة أفضل  للحصول على أدوية كوفيد 19، منوها أن هناك نقص شديد في الأدوية الخاصة بالفيروس ولابد من توفيرها.
ومن جانبه قال المتحدث باسم رئيس الوزراء المستشار نادر سعد، إن من يذهب لإحدى مستشفيات وزارة الصحة لأخذ مسحة أو اختبار لفيروس كورونا وثبت إيجابيته ليس من ضمن الواقفين أمام الصيدليات.
وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر، اليوم الجمعة أن المواطنين التي يثبت إيجابيتهم لفيروس كورونا يحصلوا على الأدوية الخاصة للفيروس من وزارة الصحة، سواء كانوا عزل منزلي للحالات البسيطة أو دخول المستشفى للحالات الحرجة.
وتابع: «من يذهب لشراء الأدوية من الصيدليات هو من يشعر بأعراض بسيطة والحصول على الأدوية الخاصة بها والمطالبة بأدوية  الكوفيد 19 فيروس كورونا التي تصرفها وزارة الصحة خاصة وأنها أصبحت شهيرة جدا».
وأشار«سعد» إلى أن شركات الأدوية بدأت في زيادة إنتاجها للأدوية الخاصة لكوفيد 19 وذلك لزيادة الحاجة والطلب عليها وخاصة التي فيها نقص، لافتا إلى أن وزارة الصحة قادرة على توفير على أدوية كوفيد 19 بالنسبة للحالات الجديدة والتي ثبت إيجابيتها من خلال المعامل المركزية، ولكن النقص موجود لدى الأدوية التي يسعى المواطن توفيرها على سبيل الاحتياط.

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