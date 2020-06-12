» فيروس كورونا يفقد شراسته حال هذا الأمر

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أكد أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، أن فيروس كورونا بدأ في الانتشار بقوة عند إصابة أول شخص به، مع انتقاله بين الأشخاص يفقد قوته، لفقده لأجزاء من محتواه الجيني.
وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، فيروس كورونا يمثل خطورة كبيرة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، و85 % من المصابين بدون أعراض. 
وحذر الحداد المدخنين من ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، لأن التدخين يضعف الجهاز المناعي للإنسان، والفيروس يصيب الرئة مباشرة ويضعفها، وبالتالي يصعب السيطرة عليه.

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