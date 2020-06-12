» أستاذ كبد: الحديث عن علاج فيروس كورونا "اجتهادات"

12 يونيو 2020 - 11:40 م

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة القاهرة، إنه لا يوجد أي علاج مقنن بنسبة 100% لفيروس كورونا وكل ما يتم الحديث عنه حتى الآن اجتهادات، مؤكدا أن نتائج بروتوكول وزارة الصحة المصرية لعلاج كورونا محترم ونتائجه جيدة.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن العلاج المقنن يعني هو ذلك العلاج المعتمد والمتعارف عليه بين دول العالم قاطبة.



وأضاف أن هناك عشرات الشركات لديها أمصال لفيروس كورونا تحت التجربة الآن، لافتا إلى أن أي مصل يتم إنتاجه لا بد أن يكون معامل الأمان له عالي.

