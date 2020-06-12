هل الإصابة بالبرد تقي من كورونا؟ .. أخصائي بعلم الوبائيات يجيب

12 يونيو 2020 - 11:00 م

قال الدكتور عبد الكريم أقزيز أخصائي في علم الوبائيات ومحاضر وباحث في كلية الملك ببريطانيا إنه تم الانتهاء من مرحلتين بشأن لقاح بـ«لقاح اوكسفورد» اللي بتنتجه جامعة أوكسفورد البريطانية والنتائج مبشرة.



وأضاف «أقزيز» خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج «مساء دي ام سي» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان - الشركة المصنعة سوف تنتج كميات من اللقاح بعد تحديد فاعليته نهاية يونيو مشيرا إلى إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح لمواجهة فيروس كورونا.



وحول التقارير التي تتحدث عن الإصابة بالبرد تقي من كورونا قال أخصائي علم الوبائيات «لا يمكن التأكيد حتى الآن أن الإصابة بالبرد يقي من كورونا».



وأكد «أقزيز» خلال المداخلة أن اللقاح هو الأمل للعودة للحياة الطبيعية لمواجهة كورونا.









