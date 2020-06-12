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تفاصيل تبديل جثث كورونا داخل مستشفى بالغربية‎

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كشف محمود محمد، نجل سيدة متوفية بفيروس كورونا، تفاصيل تبديل جثمان والدته بجثمان متوفي أخر بالفيروس عن طريق الخطأ، في مستشفى كفر الزيات بالغربية.
وقال «محمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة mbc  مصر، يوم الجمعة، إن والدته أصيبت بفيروس كورونا، وتم حجزها في مستشفى كفر الزيات،  مشيرا إلى أن المستشفى تواصلت معهم بعد وفاة والدته لاستلام الجثمان.
وتابع: فوجئ أثناء استلام جثمان والدته، أن الجثمان ليس لوالدته، معلقا: "فوجئت أن الجثمان لراجل، والدنيا انقلبت، ومدير المستشفى جه، ومدير الأمن تدخل"، مشيرا إلى أنه تم تحديد الجثمان الذي استبدل مع جثمان والدته، وتوصلوا لأسرة المتوفي الأخر.
وأشار : «والدتي كانت ادفنت بقالها ساعتين، نقلنا الجثمان اللي معانا مكان والدتي، وأخدنا جثمان والدتي».
 

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