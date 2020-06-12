وزير الإعلام يعلق على موعد عودة الدوري الممتاز

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قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن كل قطاع من القطاعات بالدولة جاهزة للعودة للعمل بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن الأمر متعلق بتطورات الوضع الصحي.

وأعرب «هيكل» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الجمعة في مصر»، المذاع على قناة mb مصر، اليوم الجمعة عن رفضه استخدام سياسة «مناعة القطيع»، قائلا: «أنا ضد فتح الحياة بشكل كامل عشان ميحصلش مشكلة، وممكن القطاع الطبي ينهار»، منوها بأنه لم يحدد بعد موعد عودة النشاط الرياضي حتى الآن.

وأوضح وزير الإعلام أن الحكومة قررت استمرار الإجراءات الاحترازية لمدة 15 يوم أخرى حفاظا على صحة المواطنين، لافتا إلى أن مصر ليست من الدول كثيفة الإصابات، وليس هناك تاريخ محدد لنهاية جائحة كورونا، حيث أنهم يتعاملون مع الوضع بشكل متوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، ودفع عجلة الإنتاج.


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