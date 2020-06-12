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"كاف" يتحفي بآخر أهداف محمود الخطيب (فيديو)

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احتفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بآخر أهداف الأسطورة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في مسيرته مع القلعة الحمراء عام 1987، قبل إعلان اعتزاله كرة القدم.

ونشرت الحسابات الرسمية لكاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للهدف الأخير بمسيرة الخطيب، والذي جاء من تسديدة يسارية رائعة على الطائر أمام أشانتي كوتوكو الغاني في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتبت حسابات كاف في تغريدتها: "الهدف الأخير بمسيرة بيبو كان دربًا من الخيال!".

ونقل حساب الاتحاد الإفريقي تعليق الخطيب على الهدف بعد المباراة، والذي قال فيه: "كنت سعيدًا جدًا لتسجيلي هذا الهدف للدرجة التي لم أرد بعدها تسجيل هدفٍ آخر".

يُذكر أن الأهلي نجح في إقصاء أشانتي كوتوكو من نصف النهائي، قبل أن يتوج بلقب البطولة الإفريقية لنسخة 1987 بالفوز على الهلال السوداني في المباراة النهائية.

شاهد الفيديو..

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