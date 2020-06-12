» الصحة العالمية: لبن الأم المصابة يحمل فيروس كورونا

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أكدت منظمة الصحة العالمية أنها لم تكشف عن أي معلومات تدل على وجود إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد من الأم إلى طفلها عبر الرضاعة الطبيعية.

وقال كبير خبراء قسم الصحة الإنجابية والبحوث في المنظمة، أنجو بانيرجي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "رصدنا عناصر من الفيروس في حليب الأم، لكننا لم نعثر على الفيروس الحي فيه".

وأضاف بانيرجي أنه "لم يتم بالتالي تأكيد وجود أي خطر لانتقال الفيروس من الأم إلى الطفل" عبر هذه الطريقة.

بدورها، قالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، إن التوصية التي تنص بمواصلة الأمهات المصابات بفيروس كورونا المستجد تغذية الأطفال بحليب الثدي لا تزال سارية، مضيفة: "هذا أمر آمن تماما بالنسبة إلى الطفل".



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