تصريح ناري من ساويرس ضد عبد الناصر: دمر البلد

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شن رجل الأعمال نجيب ساويرس، هجومًا حادًا على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشيرًا إلى أنه دمر مصر.

جاء هذا عبر حسابه على "تويتر"، ردًا على ىتغريدة أحد المتابعين الذي مدح نظام الحكم في عهد "عبد الناصر" قائلًا: "نظام الراحل العظيم جمال عبدالناصر كان اشتراكى وأسس قواعد العداله الاجتماعيه فى مصر بعد ما كانت اقطاعية راس ماليه.. عبد الناصر فاشل مثلا؟".

ليرد عليه ساويرس قائلًا: "مش فاشل كارثى و دمر مصر".

كذلك هاجم في تغريدة أخرى الاشتراكية حيث كتب: "نظرية فاشلة ... و تتسبب فى الفساد .. المال السايب اللى ملوش صاحب منهوب و يشجع على الفساد".

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