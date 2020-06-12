الرئيس يجري زيارة مفاجئة للأسمرات ويلتقي المواطنين

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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم، الذي تم تشيده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني.

ونشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بيان بتفاصيل جولة الرئيس بالأسمرات.

وقال المتحدث: "الرئيس يتفقد بعد ظهر اليوم الجمعة مشروع الاسمرات 3 السكني بالمقطم الذي تم تشيده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقع مجتمعي جديد به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل".

وأضاف: "وقد التقي الرئيس اثناء الجولة بعدد من المواطنين من سكان الاسمرات وتبادل الحديث معهم مستفسراً عن ظروفهم المعيشية والوقوف علي طلباتهم وملحوظاتهم، وكذلك للأطمئنان علي احوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والاجراءات الاحترازية ذات الصلة".

واختتم: "كما قام الرئيس ايضا بتفقد مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت والجاري انشاؤها بمنطقة شرق القاهرة".

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