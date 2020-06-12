» شاهد.. أول ظهور لـ «رامز جلال» منذ نهاية رمضان

عاجل.. تسجيل أكبر عدد يومي لإصابات "كورونا" منذ بدء الأزمة
لماذا أنوف تماثيل المصريين القدماء محطمة؟
عايزين الشغل يفتح.. تفاصيل حوار الرئيس ومواطنتين بالأسمرات
مفاجأة.. "الباز" يزف بشرى سارة بشأن اختفاء "كورونا"
«أزمة كورونا».. الجيش البولندي يغزو التشيك.. والأخيرة ترد
دولة عربية تعلن فتح مطارها أمام الرحلات
تصريح ناري من ساويرس ضد عبد الناصر: دمر البلد
مفاجأة.. الضابط قاتل «جورج فلويد» يحصل على 1.5مليون دولار
سد النهضة.. تحرك مصري للدفاع عن حقها في المياه
إيقاف عقود الزواج لمدة عام.. تعرف على قرار الحكومة
فتحي مجدي
لا دعامه تهمنا ولا كورونا تهتنا اشرف زكي عمنا ??
" حمد لله علي سلامتك "?? pic.twitter.com/AwduwiWUER
— Ramez Galal (@ramezgalal) June 12, 2020
لا دعامه تهمنا ولا كورونا تهتنا اشرف زكي عمنا ??
" حمد لله علي سلامتك "?? pic.twitter.com/AwduwiWUER
فجر
03:14
شروق
04:55
ظهر
12:00
عصر
15:38
مغرب
19:05
عشاء
20:35