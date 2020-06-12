أول ظهور لـ «بوتين» منذ أكثر من شهر

12 يونيو 2020 - 08:02 م

ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم للمرة الأولى منذ أكثر من شهر خلال الاحتفال باليوم الوطني للبلاد.





وكان آخر ظهور علني لبوتين في 9 مايو، قبل أن يظهر اليوم على التلفزيون الحكومي وهو لا يرتدي كمامة، في اليوم الوطني للبلاد.





وشكر الرئيس الروسي العاملين في المجال الطبي في البلاد على خدمتهم في خطاب ألقاه بمناسبة عيد روسيا الوطني، احتفالاً باستقلال البلاد عن الاتحاد السوفيتي.





وقال بوتين: "نحن ننحني لهم لخدمتهم وشجاعتهم وتضحياتهم التي لا حدود لها".





وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف لوكالات الأنباء الروسية، إن المشاركين في المراسم تم اخضاعهم لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا.

واستخدمت الاحتفالية للدعوة للتصويت على الإصلاح المثير للجدل للدستور الذي يمكن أن يبقي بوتن في منصبه حتى عام 2036.





وفي خطابه، حث بوتن الروس على الخروج والتصويت للإصلاح الدستوري في استفتاء في 1 يوليو، قائلاً إنه متأكد من أن "الأغلبية المطلقة" من الروس تؤيده.





وسيسمح له التعدديل بالترشح لفترتين أخريين كرئيس بعد انتهاء فترة ولايته الحالية البالغة ست سنوات في عام 2024.





واتهم منتقدو بوتين السلطات بمحاولة رشوة الروس لحضور التصويت. إذ تخطط مدينة موسكو، على سبيل المثال، لتسليم قسائم التسوق للمشاركين في التصويت.





وكان آخر ظهور علني للرئيس الروسي في 9 مايو عندما حضر حفل عيد النصر - تم تأجيل العرض التقليدي حتى 24 يونيو - منذ ذلك الحين كان يعمل من مقر إقامته خارج موسكو.





رفعت موسكو قيود الإغلاق هذا الأسبوع على الرغم من العدد الكبير من الإصابات. لكن عمدة العاصمة، سيرجي سوبيانين، حث الناس على البقاء في منازلهم خلال عطلة يوم الجمعة، وآخر في 24 يونيو، الذي يوافق ذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية.



