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بعد إصابة ابنته بـ"كورونا".. "الغندور" يرد على نجل "شوبير"

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خالد الغندور
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شوبير

الغندور

ابنة الغندور

وجه الإعلامى خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الشكر لمصطفى شوبير الحارس الصاعد لمرمى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، بعدما قام الأخير بالاطمئنان على صحة ابنته "زينة" ودعمهم فى تلك المحنة، بعد إصابتها بفيرس كورونا، داعين من الله عز وجل أن يشفيها.

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" قائلاً، "شكرًا لمصطفى شوبير على رسالتك ودعمك وربنا يحفظك ويحفظ اسرتك".

وكان خالد الغندور، أكد أنه يتقدم بالشكر إلى كل من سانده بعد تعرض ابنته لفيروس كورونا، قائلاً: "تغيرت أمامي الصورة وأصبحت أشاهدها أفضل وأعتقد بعد هذه المحنة نظرتي للأمور ستتغير وإنها في النهاية كرة قدم انتماءاتها مختلفة ولكن يبقي الحب والعشرة والصداقة في وطن واحد اسمه مصر".


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