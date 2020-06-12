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حادثة بشعة.. تغرق في وعاء ضخم لبذور عباد الشمس

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تغرق في وعاء ضخم لبذور عباد الشمس
تغرق في وعاء ضخم لبذور عباد الشمس
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فتحي مجدي

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لقيت سيدة في العقد السادس من عمرها، مصرعها في حادث مأساوي، بعد أن غرقت في وعاء ضخم لبذور عباد الشمس، عندما فقدت توازنها وسقطت داخل صندوق الحبوب.
وتعرضت المرأة – مجهولة الهوية - للحادث المروع في مزرعة جلينز في بينجري بولاية نورث كارولينا الأمريكية، حيث كانت تساعد شاحنتين على تفريغ البذور يوم الأربعاء، وفق صحيفة "جيمستاون صن".

كانت المرأة (56 عامًا) ترتدي حزامًا، لكنها لم تكن معلقة فيه وقت وقوع الحادث، لتنزلق إلى داخل الحاوية الضخمة، وقام زملاؤها العمال ورجال إطفاء بإحداث ثقوب في الحاوية في محاولة يائسة لإنقاذها. 

وبعد أن تمكنوا أخيرًا من الوصول إليها، بذلت محاولات لإبقائها على قيد الحياة، من خلال إنعاش الرئوي، لكنها توفت في مكان الحادث.

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