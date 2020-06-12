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اعتقال نجل «كريم عبدالجبار» بتهمة طعن جاره

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اعتقال نجل «كريم عبدالجبار» بتهمة طعن جاره
اعتقال نجل «كريم عبدالجبار» بتهمة طعن جاره
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فتحي مجدي

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ألقي القبض على نجل أسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة، كريم عبد الجبار في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، بتهمة  طعن جاره عدة مرات.
وتم القبض على آدم عبد الجبار (28 عامًا)، الذي ظهر في فيلم "Celebrity Family Feud" مع والده الذي لعب 20 موسمًا في الدوري الأمريكي للمحترفين، بعد تورطه في حادثة طعن، وفق ما نقله (TMZ Sports)، المعني بأخبار المشاهير. 
وقالت الشرطة إنها تلقوا بلاغًا حول حادثة طعن في حوالي الساعة 10 مساء 9 يونيو في "سان كليمنتي" بمقاطعة أورانج. وأضاف متحدث باسم الشرطة: "تم اعتقال المشتبه به، وهو جار الضحية، دون وقوع حوادث".

وتوجه المجني عليه إلى المستشفى بمفرده للعلاج من "إصابات عديدة لا تهدد الحياة"، على حد قول المتحدث. وبينما أُطلق سراح نجل عبدالجبار، لا يزال التحقيق جاريًا في الواقعة.

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