خلال موسم الحصاد.. الروبوتات تحل مشكلة نقص العمالة ببريطانيا

12 يونيو 2020 - 05:24 م

لجأ المزارعون في بريطانيا إلى استخدام الروبوتات خلال عملية الحصاد هذا الموسم، في ظل ندرة العمالة الموسمية نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.





ويستخدم المزارعون الروبوتات لسد النقص في أعدداد العاملين، خلال حصاد الفاكهة والخضروات الطرية؛ مثل الفراولة، والخس، والتوت الأزرق. ويأملون في استخدامم هذه التقنية بشكل كامل خلال موسم 2021.





وتقوم جامعة لينكولن، ومركز (Agri-EPI)، ومركز تكنولوجيا التصنيع وشبكة نقل المعرفة، بدعم من أكثر من 100 من منتجي الأغذية، بتطوير الجهود الرامية إلى سد النقص في عدد العمال.





يأتي ذلك وسط مخاوف من وباء فيروس كورونا، وفي ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض كبير في عدد العمال الموسميين القادمين إلى مزارع المملكة المتحدة.





وتقول صحيفة "ديلي ستار"، إن هناك حاجة إلى حوالي 80 ألف عامل لسد الطلب سنويًا، لكن في ظل قيود فيروس كورونا، فمن المتوقع أن يأتي 30 في المائة فقط من هذا العدد إلى المملكة المتحدة هذا الموسم.





وقال البروفيسور سيمون بيرسون، الذي يعمل في مجال تكنولوجيا الأغذية الزراعية في جامعة لينكولن، إنه قد تثير "مشاكل خطيرة" في سوق العمل، أبرزها قطف الفواكه والخضروات.





وقال علي كابر، رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين (NFU)، إنها خطوة رائعة "طال انتظارها".





وأضاف: "يواجه المزارعون تحديًا مستمرًا حول توافر العمالة الموسمية وتكلفتها والوصول إليها، والتي تفاقمت بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والآن (كوفيد - 19).





ويمثل هذا الأمر تحديًا عالميًا، حيث تواجه العديد من البلدان حول العالم صعوبات موسمية في العمالة.



