براءة ملاكمة أمريكية من تعاطي المنشطات: السبب «علاقة حميمة»

12 يونيو 2020 - 05:23 م

أعلنت الملاكمة فرجينيا فوكس، التي تأهلت للدورة الأولمبية المقبلة، أن الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات (USADA) قضت ببرائتها من تهمة مخالفة لوائح العقاقير والمنشطات.





ولن تواجه عضو الفريق الأولمبي الأمريكي، أي عقوبة لفشلها في اختبار المنشطات بعد أن حددت الوكالة أن الانتهاك نتج عن مادتين انتقلا إليها عبر العلاقة الحميمة مع صديقها.





وقالت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات في بيان، إن الاختبار الذي خضعت له فوكس (32 عامًا) المنافسة في وزن الذبابة خارج المنافسات في 13 فبراير الماضي، أثبت وجود مادتين محظورتين رياضيا في عينتها.





وأضافت أنها توصلت من خلال التحقيقات، إلى أن سبب وجود هاتين المادتين في عينة الرياضية هو علاقة جنسية.





وأشارت الوكالة إلى أن صديق الملاكمة كان يتعاطى جرعات علاجية تحتوى على هاتين المادتين، وأن فوكس لم ترتكب أي مخالفة أو إهمال في ذلك، ومن ثم فإنها لن تعاقب.





وقال ترافيس تيجارت رئيس الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات: "نطالب بكل قوة عدم اعتبار هذه الحالة والحالات المماثلة مثل تلوث اللحوم.. مخالفات للوائح المنشطات".





وبفارق ضئيل، فشلت فوكس في التأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وحاليًا هي تستعد لأولمبياد طوكيو الصيفي في العام المقبل".





وكتبت فوكس عبر موقع "تويتر": "كان هذا بمثابة درس كبير بالنسبة لي، والآن تخلصت منه. تركيزي بالكامل منصب على الاستعداد لأولمبياد طوكيو".





وقالت فوكس في بيان عن اتحاد الملاكمة (يو إس أي): "أشعر بارتياح شديد، لأن الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات أدركت مدى قضيتي الفريدة في إعطائي، حكمًا يسمح لي باستئناف عملي على الفور".



