"الكحلاوي" تفجر مفاجأة بشأن "كورونا" في دار مسنين

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كورونا

التضام

أعلنت الدكتورة عبلة الكحلاوي، رئيس مجلس أمناء جمعية الباقيات الصالحات، إصابة 9 حالات من نزلاء دار الباقيات الصالحات لكبار السن بفيروس كورونا.

وقالت وزارة التضامن في بيان لها، اليوم الجمعة، إن نيفين القباج وزيرة التضامن الhجتماعى، تواصلت مع "الكحلاوي" رئيس مجلس أمناء الجمعية، ووجهت بتوفير كافة الاحتياجات التي طلبتها.

وتم التواصل مع وزارة الصحة وإرسال فريق طبي إلى الدار لمباشرة حالة المصابين، كما وجهت الوزيرة عدد من الجمعيات الأهلية لمساندة جمعية الباقيات الصالحات ومدها باحتياجاتها العاجلة.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن فريقا من الهلال الأحمر المصري بدأ العمل بدار الباقيات الصالحات للتعقيم والتطهير، ومد الدار بكافة المستلزمات الطبية من كمامات وقفازات و”ملايات” وبعض المواد اللازمة للعزل الصحي للحالات المصابة بفيروس كورونا.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، تابعت علي مدار اليومين الماضيين حالة المصابين بالدار، وتلقت عدة تقارير عن التدخلات التي قامت بها الوزارة ووجهت عدد من الجمعيات الاهليه لتقديم الدعم اللازم كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لارسال فريق طبي لمتابعة حالات المصابين.


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