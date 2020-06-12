» مقتل شخص وإصابة 12 في إطلاق نار بأمريكا

تسببت أعمال عنف متفرقة اندلعت بالأسلحة النارية في مدينة فيلادلفيا الأمريكية في مقتل شخص وإصابة 12 آخرين ي صباح اليوم المجعة.

وبحسب الشرطة فإن مجموعة من المسلحين يرتدون أقنعة تزلج خرجوا من سيارة وأطلقوا النار صوب مجموعة أخرى من الأشخاص كانوا على رصيف المشاه، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح.

كما أطلق مسلح- خلال حادث آخر مساء أمس- أكثر من 70 طلقة في منطقة شمال فيلاديلفيا، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين.

فيما لم يكن هناك- حتى الآن- ما يشير إلى إلقاء القبض على أي مشتبه به في الحادثين المشار إليهما آنفًا.