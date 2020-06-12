إجراء مسحة ثانية لرجاء الجداوي.. والنتيجة صادمة

أجرت الفنانة رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا المستجد، «كوفيد 19»، مسحة ثانية أثبتت نتيجتها استمرار إصابتها بالفيروس.

ومن المقرر أن تجري الفنانة رجاء الجداوي مسحة أخرى بعد 72 ساعة، للتأكد من تماثلها للشفاء، وحال سلبيتها ستجري مسحة أخرى للتأكد من تعافيها التام من الوباء، لتغادر المستشفى وتتعالج من انخفاض نسبة الأكسجين في الدم بأحد المستشفيات الخاصة.

وتعد هذه المسحة، هي الثانية من نوعها للفنانة، بعدما أجرت المسحة الأولى في السابع والعشرين من مايو الماضي، والتي ثبتت إيجابيتها، لتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو الجاري، لتنتقل على إثرها للعناية المركزة.

كشف الأطباء المعالجين للفنانة رجاء الجداوي، أن حالتها مستقرة نوعا ما بعد حقنها بجرعتين من بلازما المتعافين من فيروس كورونا.

وأضاف الأطباء، أن الفنانة ما زالت على جهاز تنفس صناعي، موصل بجهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين- الذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين، وليس عن طريق أنبوبة حنجرية.