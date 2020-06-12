» جثة تسافر عبر القطار 5 ساعات دون اكتشافها!

12 يونيو 2020 - 04:37 م

تركت جثة رجل بريطاني داخل القطار لمدة تصل إلى خمس ساعات دون أن يكتشفها أحد، بسبب الإجراءات الوقائية المطبقة للحد من تفشي فيروس كورونا.





ويُعتقد أن الرجل البالغ من العمر 60 عامًا أصيب بنوبة قلبية بعد وقت قصير من صعوده القطار من مقاطعة كروس في محطة مانشستر بيكاديللي.





وكان من المقرر أن ينزل بعد ثماني دقائق في محطة ستوكبورت، لكن الموظفين لم يدركوا أنه مات حتى وصلوا إلى بورنموث المحطة الأخيرة، على بعد حوالي 250 ميلاً.





واكتشف عمال النظافة وفاة الرجل داخل القطار يوم السبت. ونقلت صحيفة "ذا صن" عن مصدر: "بسبب تفشي مرض (كوفيد – 19)، أُمر مسئولي القطارات بعدم التفاعل مع الركاب. إنهم لا يمشون عبر العربات ويتحققون من التذاكر ويتأكدون من أن الجميع بخير، كما يفعلون عادةً".





واعتبر أن "المهمة الوحيدة هي إرسال القطارات بأمان. يقضون بقية الرحلة في العمق في مكتبهم. لقد مات هذا الزميل المسكين في القطار قبل خمس ساعات من العثور عليه، وهو أمر مفجع في مجتمع متحضر". وتم إبلاغ شرطة النقل البريطانية بالوفاة.





وقال متحدث باسم شركة "كروس كونتري"، المسيرة للقطارات: “لقد شاهد طاقم القطار الرجل المسن خلال الرحلة ويعتقد أنه كان نائمًا، ولكن عندما لم يغادروا عندما انتهت الرحلة تم استدعاء خدمات الطوارئ التي أكدت أن العميل قد توفي".





وأضاف: "تواصل فرقنا السير عبر القطارات كجزء من واجباتهم، ومساعدة العملاء في رحلاتهم حيثما أمكنهم ذلك. لكن يتم تقليل تفاعلهم مع عملائنا حاليًا للحفاظ على المسافة الموصى بها من الآخرين الذين يُطلب منا جميعًا ملاحظتهم".



