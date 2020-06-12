  • الجمعة 12 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر04:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
اوفرين وصلاح

«لوفرين» لـ «محمد صلاح»: عادة أنت بخيل.. أنا متفاجئ

مرتضى منصور

إحالة مرتضى منصور للجنة تحقيقات "الفيفا"

محمد علي خير

إعلامي: مصر مش عايزة فلوس من ليبيا

بالصورة..ابراهيم سعيد يسخر من الأهلى بتوك توك

إبراهيم سعيد يكشف مفاجأة غير متوقعة عن "فايلر"

الحريري

الحريري: هذا "جنون ومذبحة ".. وليس مطلبا

وصية مبكية للملك سلمان ينشرها أمير سعودي

وصية مبكية للملك سلمان ينشرها أمير سعودي

صلاح

لأول مرة.. هذا اللاعب يتفوق على "صلاح"

هالة زايد

رد قاسٍ من"الصحة" على استقالة الأطباء

بعد إشاعة وفاته.. دعاء الجسمي يشعل تويتر

بعد إشاعة وفاته.. دعاء الجسمي يشعل تويتر

الاميرة ديانا و دنيا سمير غانم

صور نادرة تجمع الأميرة "ديانا" بـ "دنيا سمير غانم"

«لوفرين» لـ «محمد صلاح»: عادة أنت بخيل.. أنا متفاجئ

آخر الأخبار

اوفرين وصلاح
اوفرين وصلاح
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

أول صور لـ"محمد صلاح" من داخل الحجر الصحي

#

أهلاوي ولا زملكاوي.. مدرب محمد صلاح يكشف انتمائه الحقيقي

#

كلوب يرد على الشتائم التي نالها بسبب تغيير صلاح بـ3 كلمات

#

شاهد .. مشادة حامية بين صلاح ومدافع ليفربول والحكم يفصل بينهما

مازح مدافع نجم ليفربول الإنجليزي، الكرواتي ديجان لوفرين، زميله النجم المصري محمد صلاح، بعد أن بادر إلى دفع ثمن الوقود لكل المتواجدين في محطة بنزين في وقت سابق هذا الأسبوع، في خطوة أثارت استحسان جماهير "الريدز".

وعلق لوفرين عبر حسابه على موقع "تويتر": "سمعت أن صلاح، دفع قبل يومين ثمن البنزين لكل من كان في المحطة.. لفتة عظيمة".

وتابع ممازحًـا: "ولكن هل يمكنك أن تدفع لي على الأقل ثمن القهوة؟ عادة أنت رجل بخيل لذا أنا متفاجئ، ولكن على أي حال أحسنت".


ويواصل صلاح ولوفرين الاستعداد مع ليفربول لاستئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الأربعاء المقبل، في خطوة مهمة للتويج باللقب الغائب عن عرين "الريدز" منذ نحو 30 عامًا. ويحتاج فقط إلى الفوزين في مباراتين للحصول على لقب الدوري.

وخسر الريدز مرة واحدة فقط طوال الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام واتفورد صفر / 3 في فبراير. 

وكان مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الآخر الذي حصل على نقاط من ليفربول بعد التعادل في وقت سابق من الموسم. 

لكن مع فوز 27 من أصل 29، فإن الفريق في طريقه لتحطيم مجموع النقاط القياسي، الذي يحمله مانشستر سيتي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصراع على العرش.. تغييرات جذرية والملكة إليزابيث تعلق أعمالها
» برلماني يتهم الحكومة بإهدار 700 مليار جنيه
» قلق بـ "الجبلاية" بعد إصابة 3 حكام بكورونا
» منذ 114 عاما.. صورة نادرة للملك عبدالعزيز مع أبنائه
» " موظفة ولدي راتب مجز".. سعودية فاتها الزواج تشعل مواقع التواصل
» "خلّوا الأفراح أون لاين" اقتراح سار للمقبلين على الزواج
» "ماكرون" يقدم استقالته .. والرئاسة ترد
» يحرم زوجته وأطفاله.. ويسجل تركته لفيلين
» شاهد.. العاهل الأردني يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد
» بريطانيا.. دعوي قضائية ضد الحكومة بسبب الحجر الصحي
» محافظ أسيوط:"كلنا بندفع التمن"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:05 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية