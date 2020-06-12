«لوفرين» لـ «محمد صلاح»: عادة أنت بخيل.. أنا متفاجئ

12 يونيو 2020 - 04:07 م

مازح مدافع نجم ليفربول الإنجليزي، الكرواتي ديجان لوفرين، زميله النجم المصري محمد صلاح، بعد أن بادر إلى دفع ثمن الوقود لكل المتواجدين في محطة بنزين في وقت سابق هذا الأسبوع، في خطوة أثارت استحسان جماهير "الريدز".





وعلق لوفرين عبر حسابه على موقع "تويتر": "سمعت أن صلاح، دفع قبل يومين ثمن البنزين لكل من كان في المحطة.. لفتة عظيمة".











وتابع ممازحًـا: "ولكن هل يمكنك أن تدفع لي على الأقل ثمن القهوة؟ عادة أنت رجل بخيل لذا أنا متفاجئ، ولكن على أي حال أحسنت".

ويواصل صلاح ولوفرين الاستعداد مع ليفربول لاستئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الأربعاء المقبل، في خطوة مهمة للتويج باللقب الغائب عن عرين "الريدز" منذ نحو 30 عامًا. ويحتاج فقط إلى الفوزين في مباراتين للحصول على لقب الدوري.





وخسر الريدز مرة واحدة فقط طوال الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام واتفورد صفر / 3 في فبراير.





وكان مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الآخر الذي حصل على نقاط من ليفربول بعد التعادل في وقت سابق من الموسم.



