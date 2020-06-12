أمراض أخري تسبب فقدان حاسة الشم .. تعرف عليها

12 يونيو 2020 - 02:29 م

ارتبطت الإصابة بفيروس " كورونا" المستجد بفقدان حاسة الشم والتذوق مما جعل من يصاب بهم يعتقد إصابته بالفيروس، إلا أن الأبحاث الجديدة كشفت أن هناك أمراض أخري قد تسبب الإصابة بفقدان حاسة الشم .

و أكد الأطباء أن الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية أو مرض السكر أو الإصابة بالأنفلونزا العادية أو السارس أو روم بالمخ وبعض الأمراض العصبية التنكسية لذلك يجب الانتباه أن فقدان حاسة الشم قد يعني الإصابة بأمراض أخري لا تقل خطورة عن "كورونا".

جدير بالذكر أن فقدان حاستي الشم والتذوق من أبرز أعراض الإصابة بفيروس " كوفيد 19 " إلي جانب العديد من الأعراض الأخرى من أهمها السخونة .