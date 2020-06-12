» " موظفة ولدي راتب مجز".. سعودية فاتها الزواج تشعل مواقع التواصل

12 يونيو 2020 - 02:22 م

اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية بالتعليقات على فتاة فاتها قطار الزواج بسبب عدم جمالها.

وكانت فتاة في العقد الثالث من عمرها قد أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأخرها في الزواج بسبب عدم جمالها، قائلة :" أعترف أني فتاة ليس لديّ أي جمال مطلقًا، وهذا ليس ذنبي".

وتساءلت الفتاة : "هل لهذا السبب أقبل بأي رجل يتقدم لي؟ مع أنه إلى الآن لم يتقدم لي أحد" .

وتابعت: أنا متعلمة، وموظفة، ولديّ راتب مجزٍ، وأعيش في بيت أهلي بسلام وراحة، إلا أن العمر تقدّم بي، وبلغت عامي الـ 38، فماذا عليّ أن أفعل؟".

وجاءت تعليقات البعض على مطلب الفتاة أن ما يحدث معها نتيجة العزلة الشديدة التي تخفي جمال شخصيتها عن الآخرين.

وعلق آخر :" إنه يجب أن تتواصل مع الخطابات وتوسع علاقاتها الاجتماعية.

فيما نصحها ثالث بقبول ما ترتاح إليه حتى ولو تولت الإنفاق.

بينما جاءت تعليق الفتيات ف على أهمية اعتنائها برشاقتها وصحة أسنانها وجمال بشرتها مؤكدين أن هذه الأمور لا علاقة لها بالوسامة ، وأن كل امرأة تتمتع بالجمال برؤية مختلفة.