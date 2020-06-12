الأهلي يرفض رحيل جيرالدو "مجانا"

رفض مسؤولو النادي الأهلي، رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب الفريق، بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رفض مسؤولو النادي الأهلي، رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب الفريق، بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.