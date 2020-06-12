إصابة قرينة رئيس دولة أوربية بفيروس كورونا

12 يونيو 2020 - 01:52 م

أعلنت الرئاسة الأوكرانية اليوم الجمعة عن تشخيص إصابة، يلينا زيلينسكايا، قرينة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.





وأكد المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية أن السيدة الأولى للبلاد (42 عاما) عُزلت عن أهاليها وتتلقى العلاج في المنزل، مشيرا إلى أن نتائج فحص الرئيس زيلينسكي وطفليه جاءت سلبية (أي غير مصابين بالفيروس).





وذكر المكتب الصحفي أن زوجة الرئيس في حالة جيدة ولم تظهر لديها أعراض إصابة بـ"كوفيد-19".





ولفت المكتب إلى أن التحقيق الوبائي جار بغية تحديد مصدر إصابة السيدة الأولى بالفيروس، مشيرا إلى أن الدعوة وجهت إلى جميع المخالطين لها إلى دخول الحجر الصحي وإجراء الفحص.



