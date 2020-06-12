» "ماكرون" يقدم استقالته .. والرئاسة ترد

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فرنسا

العنصرية

ماكرون

إيمانويل

تداولت صحف فرنسية أنباء عن استقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و دعوته إلي انتخابات مبكرة ، من خلال حديثه في اجتماع بالفيديو كونفرانس .

وسارعت الرئاسة  لتصدر تصريح تنفي فيه هذه الأنباء  مؤكدا أن الرئيس لم يقدم استقالته في أي وقت و أنه لم يشارك في اجتماع عبر الفيديو.

وكانت جريدة " لو فيجارو" نشرت في تقرير أمس أن " ماكرون" أظهر بوضوح خلال اجتماع لممولي حملته في 2017 استعداده للمخاطرة ، لافتة إلي تصريحات أحد المشاركين المزعومين بالفيديو أن هدف الاستقالة هو الدعوة إلي انتخابات مبكرة في الأسابيع  أو الأشهر المقبلة، لافتة إلي أن " ماكرون " أكد أنه سيفوز لأنه لا يوجد منافس له .

جدير بالذكر أن العديد من المظاهرات خرجت لتندد بالعنصرية  وعنف الشرطة وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل من الحكومة الإسراع في تقديم اقتراحاتها لتحسين أخلاقيات قوات الأمن .


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