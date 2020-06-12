زوجان يعثران علي سن قرش ضخم عمر ها 5 ملايين سنة

12 يونيو 2020 - 01:08 م

عثر الزوجان ، جيسيكا روز ستاندافر أوينز ، وزوجها سيمون تشاندلي أوينز ، من ولاية ساوث كارولينا علي سن قرش " ميجالودون " من عصور ما قبل التاريخ في نهر ستونو خارج تشارلستون .

ويقول الزوجان في تصريحاتهم الصحفية لصحيفة ديلي ميل البريطانية أنه أثناء تمشيهم علي طول مجري نهر موحل اكتشفوا بنية رمادية مدببة تخرج من الأرض و إذا كانت سنا فستكون مثل أكبر أسنان وجدناها علي الإطلاق و هي 5.75 بوصة من الطرف إلي الجذر وتزن أقل من رطل ويبلغ عمرها من 3 إلي 5 ملايين سنة .

و أكد متحف " Mace Brown " أن هذا الاكتشاف ضخم لافتين إلي أن تشارلستون عاصمة الميجالودون في العالم .

جدير بالذكر أن الميجالودون من أكبر أنواع أسمالك القرش التي عاشت علي الإطلاق حيث يصل طوله إلي 60 قدم أي ثلاث أضعاف حجم أكبر أنواع القرش اليوم ويعود تاريخ أقدم أحافيرها إلي 20 مليون سنة .