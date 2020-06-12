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الاميرة ديانا و دنيا سمير غانم

صور نادرة تجمع الأميرة "ديانا" بـ "دنيا سمير غانم"

صور نادرة تجمع الأميرة "ديانا" بـ "دنيا سمير غانم"

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الاميرة ديانا و دنيا سمير غانم
الاميرة ديانا و دنيا سمير غانم
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متابعات- أمينة عبد العال

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الأمير تشارلز

الاميرة ديانا

دنيا سمير غانم

فاجئ الإعلامي رامي رضوان متابعيه علي موقع تبادل الصور " إنستجرام" بصور تجمع زوجته الفنانة دنيا سمير غانم  والأميرة "ديانا" الزوجة الأولي للأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا إلي مصر عام 1992 .

وكتب رضوان تعليقا علي الصور  ::" مش مهم أن دي الأميرة ديانا الجميلة مش مهم أنها كانت في زيارة لمصر وتفتتح إحدي المكتبات المهم عارفين مين الطفلة الصغنونة دي متابعا الأميرتين ".

وشاركت أيضا دنيا متابعيها بالصور لافتة إلي أنها كانت تغني أثناء استقبال الأميرة ديانا أغنية للأطفال ، وقالت :" كان لي الشرف أن التقي بهذه الإنسانة الفريدة التي أحبت و آمنت بحقوق الأطفال من خلال زيارتي لمكتبة الطفل بالمجلس  الثقافي  البريطاني مع مدرستي والتقطت هذه الصورة بعد أن غنيت لها مقطعا صغيرا من أغنية للأطفال .

ولاقت الصور إعجاب المتابعين ومنهم الفنانة شيماء سيف التي علقت علي الصورة قائلة " يا روحي علي العسل ما شاء الله أحلي واحدة في الدنيا "، كما تفاعل مع الصورة الفنانة درة والفنانة مي كساب .







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