قتلى ومصابون بسبب انفجار داخل مسجد في كابل

12 يونيو 2020 - 12:47 م

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب كثيرون آخرون جراء انفجار دوى اليوم الجمعة داخل مسجد في العاصمة كابل.





وأكدت الوزارة في بيان لها أن الانفجار هز مسجد شير شاه صوري غربي العاصمة أثناء صلاة الجمعة، مشيرة إلى أن إمام المسجد، عزيز الله مفلح، بين القتلى.





وذكرت الوزارة أن عبوة ناسفة كانت مزروعة في داخل المسجد.





ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.



