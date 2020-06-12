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أعراض جديدة للمصابين بـ" كورونا" غير الجهاز النفسي

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متابعات- أمينة عبد العال

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زيادة الوزن

السمنة

فيروس كورونا

كوفيد 19

كشفت دراسة حديثة عن أعراض جديدة للمصابين بفيروس " كورونا" المستجد وليس لها علاقة بالجهاز التنفسي ، وهي ترتبط بالسمنة وزيادة الوزن.

وأشارت الأبحاث التي أجراها متخصصون من جامعة ليفربول علي مجموعة من المرضي المصابين بـ" كوفيد 19 " وكان معظمهم من الشباب ويعانون من زيادة الوزن والسمنة حيث اكتشفوا أعراضا جديدة تمثلت في التهابات عامة وارتفاع نسبة السكر والدهون في الدم ، والتهابات حادة في البنكرياس ، حسبما نشرت " روسيا اليوم ".

جدير بالذكر أن أعراض الإصابة بفيروس " كورونا" كانت مرتبطة بالجهاز التنفسي و سخونة وفقدان لحاستي الشم والتذوق .


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