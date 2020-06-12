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بعد ذبح 100 شاة .. أول خطبة بالمسجد الكبير بالكويت

عرب وعالم

أول خطبة بالمسجد الكبير بالكويت
أول خطبة بالمسجد الكبير بالكويت
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عبد القادر وحيد

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الكويت

صلاة الجمعة

المسجد الكبير

100 شاة

العسعوسي

شهد  المسجد الكبير أول خطبة وصلاة جمعة في الكويت، بعد 90 يوما من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلن وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع الشؤون الثقافية داود العسعوسي، أن المسجد الكبير اتخذ كل الاستعدادات لنقل أول خطبة وصلاة الجمعة اليوم على الهواء مباشرة من دون جمهور، بحيث تكون بحضور الخطيب والمؤذن والعاملين بالمسجد الكبير فقط.

وأكد العسعوسي، في تصريحات صحفية أن خطيب المسجد الكبير اليوم هو د.محمد العصيمي، حيث سيلقي خطبة الجمعة بعنوان «تعاونوا ولا تهاونوا»، ويحض فيها المصلين والجمهور عبر تلفزيون الكويت على التعاون واتباع الإرشادات الصحية والوقائية للمحافظة على سلامة الجميع من اجل عبور تلك الأزمة التي تمر بها الكويت والعالم أجمع جراء انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن صلاة وخطبة الجمعة ستذاعان أسبوعيا من المسجد الكبير من دون حضور جمهور، وسيستمر إغلاق المسجد في الصلوات الخمس المكتوبة حرصا على سلامة وصحة المصلين من المواطنين والمقيمين.

يذكر أنه تم ذبح 100 شاة بجوار المسجد الكبير ، شكرا لله تعالى على عودة افتتاح المساجد، وذلك  بإشراف 5 جمعيات خيرية كويتية : ( جمعية الإصلاح الاجتماعي -  جمعية التميز الإنساني - الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير -  جمعية بلد الخير -  جمعية الرحمة العالمية).


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