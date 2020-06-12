» الوزراء يكشف حقيقة إجراء أبحاث لامتحانات الثانوية العامة

12 يونيو 2020 - 11:52 ص

أكد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء أن الأنباء التي ترددت علي مواقع التواصل الاجتماعي و بعض المواقع الإلكترونية ،عن إجراء مشروعات بحثية للمواد الغير مضافة للمجموع بالثانوية العام غير صحيحة .

ولفت المركز إلي أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة انه لا صحة للاكتفاء بتقديم مشروعات بحثية للمواد الغير المضافة للمجموع وموضحة أنه سيتم أداؤها بنظام البوكليت من المنزل حيث سيتسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربيةالدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهء من امتحان اللغة العربية ليكون موعد تسليمها يوم الأحد 12 يوليو .

كما يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان اللغة الأجنبية الثانية ليكون موعد تسلمها مع امتحان الثلاثاء 21 يوليو ، حسبما نشرت " الوطن " .

وستعقد امتحانات الثانوية العامة ستجري في 21 يوينو الجاري مع إتاحة الفرصة للطلاب غير الراغبين في إجراءها هذا العام لتأجيلها العام القادم مع الحصول علي الفرصة كاملة ، وسيتم تأجيل امتحانات الطلاب المصابين بفيروس " كورونا" للدور الثاني علي أن يحصلوا علي الدرجة كاملة بشرط تقديم تقرير طبي يفيد بإصابتهم بالفيروس وخضوعهم للحجر الصحي أو العزل المنزلي .

و ناشد المركز جميع وسائل الإعلام و مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة و الموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من المعلومات قبل نشرها و في حالة وجود أي استفسار يتم الاتصال علي رقم الوزارة 27963273 .