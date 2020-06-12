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صادم.. يتلذذ بتسميم المشردين ليصور ردة فعلهم

عرب وعالم

المشتبه به
المشتبه به
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متابعات- أمينة عبد العال

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الشرطة

لوس أنجلوس

رذاذ الفلفل

متشردين

تجرد رجل ثلاثيني من مشاعره الإنسانية مستغلا المشردين علي الطريق بتقديم طعام مسمم لتصوير رد فعلهم ، و ووجه إليه الأمن بعد القبض عليه تهمة تسميم ثمانية مشردين.

وتسبب المشتبه به ويدعي ، وليام روبتر كايبل ، في تسميم جميع الضحايا من مدينة هاتنيجتون بيتش في جنوب لوس أنجلوس، والذين عانوا من  أعراض مختلفة مثل التقيؤ والصعوبات التنفسية و أوجاع كبيرة في البطن علي ما أوضحت أجهزة المدعي العام في منطقة أورانج.

 وقد أدخل المشردين إلي المستشفي بعدما تناولوا مأكولات تحتوي أنواع من الفلفل بكميات أقوي مرتين من رذاذ الفلفل المستخدم من قبل الشرطة.  

وأعلن المدعي العام ، تود سبيتزر ، أن المشتبه به استهدف هؤلاء الناس لأنهم في وضع مخيف وقد تم استغلالهم وتسميمهم في إطار شكل منحرف من أشكال الترفيه  داعيا الجمهور إلي إبلاغ السلطات بضحايا ومشتبه فيهم آخرين محتملين.


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