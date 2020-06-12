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شاهد.. هدف خرافي لـ"ميسي" في تدريبات برشلونة

الرياضة

هدف خرافي لميسي في تدريبات برشلونة
هدف خرافي لميسي في تدريبات برشلونة
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عبد القادر وحيد

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ميسي

نادي برشلونة

التدريبات

هدف خيالي

في استعدادات جادة ومثيرة سجل ليونيل ميسي هدفا خياليا أثناء التدريبات واستعدادات الفريق.

وكان ر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني، قد نشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو يسجل هدفا خياليا أذهل الجميع أثناء التدريبات

يأتي هذا مع استعداد نادي برشلونة لمواجهة نظيره مايوركا، يوم السبت المقبل، في أولى مباريات الفريق ببطولة الدوري الإسباني -الليغا-  بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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