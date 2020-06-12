مئات الدولارات وهواتف ذكية.. غربان تقوم بعمليات سطو

12 يونيو 2020 - 10:59 ص

في وقائع نادرة ومثيرة، تقوم الغربان بعمليات سطو، والتي أرقّت سكان جزيرة " جيجو" في كوريا الجنوبية .

واشتكى مرتادو أندية الغولف في منطقة "جوجو" بعد تكرر عمليات سطو من قبل غربان، امتهنت السرقة.

وبحسب وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" فقد تكررت أحداث سرقة لمتعلقات زوار ملاعب الغولف، والتي كان من بينها محفظات السيدات وكذلك بعض الملابس والهواتف المحمولة.

وكان مواطنا قد تعرض لتجربة فريدة من نوعها أثناء زيارته إلى ملعب غولف في جزيرة جيجو، والذي سرقت الغربان محفظته التي كان فيها ما يعادل 251 دولارا.

وتشتهر الغربان بأنها طيور ذكية، تستخدم حيلا مختلفة لتحصل على الطعام، حتى أنها تستغل الطيور الماكرة الأخرى.

ومن الناحية العلمية أظهرت الغربان قدرة على التعرف على الوجوه وتحديد الأشخاص الذين ربما يكونون قد تعرضوا لها بالأذى في وقت سابق، بالإضافة إلى أن التجارب أثبتت أن الغراب يقوم بالثأر لنفسه، ويضايق من سبق وأن آذاه.