» أداء صلاة الجمعة في مسجد الحسين

12 يونيو 2020 - 10:52 ص

يؤدي المصريون اليوم، ثالث الجمع الجزئية العائدة في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



ويلقي الشيخ مصطفى عبد السلام أحد أئمة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) موضوع الخطبة المعنون بـ"أسباب رفع البلاء"، يسبقه تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، في حضور 20 مصليا من أئمة وعاملين بوزارة الأوقاف.



وكان وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، قد أكد خلال اتصال هاتفي مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر»، عن توجه الحكومة لإعادة فتح المساجد في يوليو المقبل، مؤكدًا أن الحكومة ستقوم بدراسة هذا الأمر، في أول يوليو وليس الفتح، وأن ذلك سوف يكون بناءً على تطورات الوضع الصحي، مشيرًا إلى أن بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة حذفت كلمة «دراسة للأوضاع» بداية من يوليو من بيان الحكومة لإثارة البلبلة فيما يتعلق بإعادة فتح المساجد.



وأضاف أنه إذا لم يتحسن معدل الإصابات سيبقى الوضع على ما هو عليه، ولن يتم فتح أي شيء، موضحًا أنه سوف تكون هناك العديد من المؤتمرات الصحفية من قبل المسؤولين في الحكومة خلال الأسبوع المقبل، للإعلان عن آخر التطورات المتعلقة بإجراءات مواجهة فيروس «كورونا» المستجدّ.









